«Мотивация не военная»: выяснилось, зачем Зеленский хочет поменять Залужного на Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью на YouTube. Сейчас эту должность занимает Валерий Залужный.

Политолог РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев отметил, что на такой шаг глава киевского режима может пойти ввиду отсутствия значимых успехов ВСУ в зоне СВО.

«Это стимулирует руководство страны принимать принципиальные кадровые решения и среди них — замена Валерия Залужного на Кирилла Буданова. При этом мотивация здесь, скорее, не военная, а политическая: необходимо показать всем, что предпринимаются действия, которые потенциально могут изменить обстановку в лучшую сторону для них», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако собеседник подчеркнул, что сегодняшний провал украинцев обусловлен не только персональным составом командования ВСУ, которое не может выработать выигрышную стратегию, но и многими другими факторами.

«Это истощение ресурсов, включая человеческие, резкое сокращение объемов помощи со стороны западных партнеров, переоценка политических позиций Украины в мировом масштабе и так далее», — рассказал Макаев.

Политолог считает, что все эти проблемы нельзя решить с помощь простых кадровых перестановок.

«Они указывают на системный кризис украинского государства в его нынешней модели существования. По этой причине маловероятно, что назначение нового главнокомандующего поменяет текущий ход СВО», — подытожил эксперт.

Ранее политолог пообещал Украине скорый развал тыла.