Политолог Александр Сухарь считает категорически неправильным в настоящее время принимать решения о сносе каких-либо памятников на территории России, сообщает rostovgazeta.ru .

В социальных сетях жители Ростова информировали о том, что возле кадетского училища собираются снести памятник лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю, который проявил героизм во времена Первой мировой войны.

Многие горожане были против его установки, но и решение о ликвидации также не восприняли с радостью. Политолог Александр Сухарь отмечает, что в современной России есть монархисты, которые с уважением относятся к истории времен царского режима.

Эксперт отметил, что в зоне СВО находятся военные, у которых разные взгляды на то, что из истории России было правильным, а что нет. Демонтаж любого памятника - это всегда ущемление прав какой-либо категории населения.

«А искусственным образом стравливать людей друг с другом, мне лично, кажется недопустимым. Ведь сейчас немало сторонников той части истории будут уже по-другому смотреть на многие процессы, а этого нельзя допускать в нынешнее непростое время», — отмечает Александр Сухарь.

Политолог осуждает политику киевского режима. Украинцы массово сносят памятники. Нельзя допустить подобной тенденции в России, когда страна должна максимально объединиться для достижения всех поставленных целей СВО.

Политолог призывает решать более значимые проблемы современного общества: адаптироваться к введенным санкциям, улучшать работу ЖКХ и поднимать экономический уровень страны.