Политолог Юрий Светов уверен, что в ближайшие годы Украина и Молдавия не станут членами Евросоюза. Официальные заявления о старте обсуждений о членстве этих стран — это лишь способ морально поддержать население Украины и Молдавии, пишет интернет-издание «Абзац» .

Брюссель не может потерять контроль над странами, но и принять их в состав нет никакого желания. Приходится постоянно что-то обещать, чтобы вера молдаван и украинцев в светлое будущее в составе Евросоюза не прекращалась.

В Молдавии вскоре пройдут президентские выборы. Для ЕС важно снизить влияние на общество тех партий, кто не поддерживает действия альянса. Брюссель выбрал правильный момент, когда стоит напомнить о своей поддержке республике.

На Украине завершился официальный срок президентства Владимира Зеленского. Все, чего он достиг за пять лет в рамках интеграции с ЕС, — это официальное получение статуса кандидата Украины в члены.

«Это все игры, никто не будет принимать их в ЕС», – заявил политолог Светов в разговоре с «Абзацем».

Издание Politico сообщило, что 25 июня в Брюсселе состоятся переговоры членов альянса о принятии в свой состав Украины и Молдавии. Информацию подтвердили одновременно пять дипломатов. Дата мероприятия выбрана специально. Обсуждения состоятся уже после выборов в Европарламент. Они запланированы на начало июня. На данный момент Украина активно прорабатывает вопрос о своем вступлении с Венгрией — единственным участником, который публично выступает против этого.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз официально разрешил использовать доходы от продажи замороженных российских активов для помощи ВСУ.