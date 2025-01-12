Политолог Тарасов рассказал, к чему может привести активность Зурабишвили

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов высказал мнение, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили не обладает достаточным количеством сторонников для реализации своих планов, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт Тарасов предположил, что Зурабишвили пыталась расширить сферу своего влияния среди населения через протестный электорат бывшего президента Михаила Саакашвили. По мнению Станислава Тарасова, у политика не вышло реализовать свой план.

Политолог считает, что Зурабишвили не удалось стать авторитетным политиком. По его мнению, экс-президент Грузии работает на Запад и получает гонорар для продвижение прозападных ценностей. После выборов она старается особенно активно напоминать о себе, но не становится лидером мнения большинства.

«Но она никто, инородный политический элемент Грузии. У нее нет достаточного числа сторонников», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что Саакашвили находится в тюрьме. Станислав Тарасов допустил, что такая участь может ожидать и Зурабишвили. Избежать подобного развития ситуации можно при условии, если экс-президент прекратить проявлять активность.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили может продвигать идею войны Грузии с Россией.