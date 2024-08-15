Политолог Винник связывает вторжение в Курскую область с шантажом Запада

Эксперт пояснил, что Запад переводит Украине все меньше денег. Решения принимаются сложно. В США осенью пройдут выборы. В случае победы экс-президента Дональда Трампа ситуация на Украине станет еще более критической. Для ВСУ курская операция — сигнал Западу, что они не намерены соглашаться на мирные переговоры и ждут помощи в виде денег и техники.

Агентство Associated Press сообщило, что Киев перебросил в Курскую область военных, которые находились в зоне СВО на сложных направлениях. Эксперт считает, что если информация правдивая, то Армии России это только выгодно.

«Все это оголит остальные участки фронта и даст [ВС РФ] возможность усиления давления. Надо иметь в виду, что [Киев] бросил в [эту] авантюру наиболее подготовленные и боеспособные части и их разгром еще более усложнит для Украины общую стратегическую обстановку», — сказал Винник.

Ранее сообщалось, что вооруженные волонтеры на лодках вывозят людей из Курской области.