Политолог Винник связывает вторжение в Курскую область с шантажом Запада
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Политолог Дмитрий Винник считает, что Украина вторглась на территорию Курской области, чтобы шантажировать Запад, сообщило интернет-издание «Абзац».
Эксперт пояснил, что Запад переводит Украине все меньше денег. Решения принимаются сложно. В США осенью пройдут выборы. В случае победы экс-президента Дональда Трампа ситуация на Украине станет еще более критической. Для ВСУ курская операция — сигнал Западу, что они не намерены соглашаться на мирные переговоры и ждут помощи в виде денег и техники.
Агентство Associated Press сообщило, что Киев перебросил в Курскую область военных, которые находились в зоне СВО на сложных направлениях. Эксперт считает, что если информация правдивая, то Армии России это только выгодно.
«Все это оголит остальные участки фронта и даст [ВС РФ] возможность усиления давления. Надо иметь в виду, что [Киев] бросил в [эту] авантюру наиболее подготовленные и боеспособные части и их разгром еще более усложнит для Украины общую стратегическую обстановку», — сказал Винник.
Ранее сообщалось, что вооруженные волонтеры на лодках вывозят людей из Курской области.