Полицейские спасли мальчика, уснувшего в сугробе в Якутии

Сотрудники правоохранительных органов оказали помощь 11-летнему мальчику, который уснул от бессилия в сугробе. Инцидент произошел в Якутии. О происшедшем сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Ирины Волк, операцию по спасению провели оперуполномоченный уголовного розыска Уллубек Мусауров и участковый уполномоченный полиции Евгений Лаптуров. О пропаже ребенка сообщила мама мальчика. Она рассказала, что сын находился с ней на работе. Женщина вызвала такси, чтобы мальчик отправился домой. Вернувшись после работы, она не обнаружила ребенка. Женщина предприняла самостоятельные попытки найти мальчика, но они оказали безрезультативными.

«Через некоторое время неподалеку от дома разыскиваемого на обочине дороги сотрудники заметили заметенную снегом часть куртки», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, правоохранители начали откапывать сугроб. Они нашли спящего в нем ребенка. Выяснилось, что подросток играл с друзьями. Он почувствовал усталость и уснул в сугробе. Друзья были уверены, что мальчик ушел домой. Ребенку ничего не угрожает, его самочувствие стабильное. Сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро нашли пропавшего мальчика. Они сразу решили установить маршрут, которым мог воспользоваться несовершеннолетний.

«Мать мальчика поблагодарила сотрудников полиции за спасение сына. Руководством ОМВД России по Алданскому району решается вопрос об их поощрении», — отметил Волк.

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