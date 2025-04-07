В Подмосковье врачи извлекли иглу из ноги ребенка, который решил повторить задание из «Игры в кальмара»

В Московской области 10-летний мальчик повредил стопу иглой после выполнения одного из заданий из нашумевшего корейского сериала «Игра в кальмара». Об этом случае сообщил Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Ребенок захотел попытать удачу, выполняя задание с печеньем — по задумке он должен был вырезать фигурку из лакомства с помощью иглы, однако вскоре она оказалась на полу. Мальчик не заметил тонкий острый инструмент и наступил на него, в результате чего игла полностью вошла в его стопу.

«Сделали рентген, подтвердили наличие инородного тела и под наркозом быстро извлекли иголку. Операция заняла всего 3 минуты», — говорится в публикации центра.

Спустя несколько часов после операции мальчика выписали. Врачи напомнили, что игры с иголками могут привести к печальным последствиям, и призвали родителей быть более внимательными к своим детям.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Таганская» эскалатор зажал ногу ребенку.