Полицейский на Ставрополье передавал контакты родственников умершего в ритуальную компанию

В Ставропольском крае полицейский с целью заработка дополнительных средств нарушал закон. Он передавал номера телефонов людей, у которых только недавно умер родственник или близкий человек. Представители ритуальной компании, нарушая этику и принципы конкуренции, звонили людям, чтобы первыми принять заказ на оказание услуг погребения, сообщает newstracker.ru .

Полицейский сотрудничал одновременно с несколькими ритуальными компаниями города Невинномысск. От одной он незаконно получил 110 тысяч рублей, а от второй - 55 тысяч рублей. Схему удалось «проворачивать» с 2022 года.

В настоящее дело в рамках данного процесса возбуждено уголовные дела в отношении четырех человек, которые работали в ритуальных компаниях. Сам полицейский, против которого также возбуждено уголовное дело, находится в СИЗО на время расследования.

В региональном УМВД проинформировали, что полицейского могут уволить, если в суде будет доказана его вина. Начальники данного сотрудника будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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