Полицейский притворился убийцей, чтобы задержать белгородку

Суд вынес приговор белгородке, которая заказала убийство супруга, сообщило ИА «Бел.Ру». Ей назначили 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд также ограничил ее в свободе на один год. Женщина не знала, что договаривается об убийстве мужа с сотрудником правоохранительных органов.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что белгородка искала через интернет потенциального убийцу супруга. Она предложила выполнить заказ одному мужчине. Он оказался ответственным гражданином, поэтому сообщил о намерении женщины сотрудникам правоохранительных органов. В полиции решили продолжить общение с ней от имени обратившегося белгородца.

Белгородка передала полицейскому 100 тыс. руб. в качестве вознаграждения. Также предоставила ключи от квартиры и фото супруга. С потенциальным убийцей она обсудила предпочтительный способ убийства и свое алиби.

Женщину задержали и возбудили уголовное дело в связи с организацией приготовления к убийству. Белгородка рассказала, что супруг злоупотребляет спиртными напитками и запрещенными препаратами. Она морально не выдерживала постоянно ругаться с ним. В настоящее время приговор не вступил в юридическую силу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области учительницу младших классов убил ревнивый супруг, который в тот же день погиб в ДТП.