Учительницу младших классов убил муж, который в тот же день погиб в ДТП под Дзержинском

Девушка рассказала, что ее 23-летняя подруга, которая работала учительницей в школе, хотела развестить с мужем. Она была намерена сообщить о своем решении супругу. В четверг, 8 августа, подруги беседовали по телефону. Девушка рассказала, что сейчас находится наедине с супругом в квартире. Молодой человек должен был отвести ее в другой город по делам.

Вечером подруга позвонила, но девушка не отвечала. Забеспокоившись, она решила съездить к ним домой. Дверь никто не открыл. На следующей день из сводок узнала о ДТП, в котором погиб супруг ее подруги. Предположительно, он целенаправленно выехал на встречную полосу. Девушка рассказала о конфликте в семье сотрудникам полиции. Она знала, где можно найти ключи от квартиры. В комнате они обнаружили труп девушки. Ей нанесли множественные ножевые ранения. Тело было завернуто в покрывало. Возбуждено уголовное дело.

Знакомые пары рассказали NewsNN, что девушка начала встречаться с другим мужчиной. Тайные отношения начались в конце 2023 года. Супруг узнал о неверности жены несколько недель назад.

«Они то мирились, то ругались за это время, но по итогу решили развестись. Как выяснилось, Лиза завела любовника и скрывала этот факт от Юры. Но он каким-то образом узнал», — добавил собеседник NewsNN.

Опрошенные знакомые пары говорят, что девушка была красивой и перспективной. Ее супруг служил, дома был нечасто, мечтал о детях.

Ранее сообщалось, что молодой ямалец получит срок за жестокое убийство родственницы.