Полиция помешала мужчине спрыгнуть из окна на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле

9 ноября сотрудники полиции во время патрулирования территории железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле обратили внимание на гражданина, который хотел спрыгнуть из окна, сообщает tagilcity.ru . Они руководствовались инструкцией: сообщили о происшествии по рации и начали переговоры с мужчиной.

31-летний житель Югорска приехал в Нижний Тагил в гости к девушке, с который познакомился по интернету. Сначала молодые люди хорошо проводили время, но потом поссорились. Мужчина с целью привлечения внимания вылез в окно второго этажа и собирался спрыгнуть вниз. Не исключено, что он намеревался покончить жизнь самоубийством.

Отмечается, что мужчина был трезвым. Сотрудники смогли уговорить его залезть обратно в окно. Несчастного случая удалось избежать. Сотрудники проводили гражданина к поезду, чтобы он смог вернуться в родной город. В УТ МВД по УрФО предоставили видео инцидента.

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