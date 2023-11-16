«Явно не естественная смерть»: из-за чего погиб экс-командующий ВВС и ПВО на Ставрополье

В Ставропольском крае обнаружили тела экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его жены. Погибшие находились в своем доме около недели.

Судмедэксперт и ведущая шоу «ДНК» Юлия Сиверцова рассказала нам, что могло стать причиной смерти военного.

«Скорее всего это какой-то газ, который за неделю, естественно, мог выветриться. Это похоже на убийство — распыление газа в помещении, в котором они находились. Либо на самоубийство, но тоже с помощью какого-то отравляющего вещества», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вскрытие, считает собеседница, все покажет. Несмотря на то, что военный и его супруга скончались уже давно, а тела подверглись сильнейшему гнилостному разложению, в мышцах будет найдено отравляющее вещество, если речь шла о нем.

«Это явно не естественная смерть. Вместе, как говорится, только гриппом болеют», — подчеркнула Сиверцова.

Следов насильственной смерти, как сообщают СМИ, на телах обнаружено не было. Они, отметила судмедэксперт, могут найтись только на вскрытии.

«Там может быть и ножевое ранение, которое сейчас не видно из за гнилостных изменений, и даже огнестрельное. Удушение, кстати, тоже может быть не видно», — заключила собеседница.

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