Полиция проверяет информацию об ошибках при выплате зарплат подмосковным медикам

В социальных сетях Серпухова получила широкий резонанс информация о конфликте в Протвинской больнице. Согласно появившимся в сети сообщениям, администрация медучреждения потребовала от ряда сотрудников вернуть часть ранее выплаченной заработной платы, сообщил REGIONS.

Министерство здравоохранения Московской области, изучив ситуацию, опубликовало официальные разъяснения. В ведомстве подчеркнули, что документ, вызвавший общественный резонанс, был обнародован в усеченном виде, без ключевых пояснений, что исказило понимание сути происходящего.

По данным Минздрава, причиной для перерасчета выплат послужили действия нескольких работников, которые представили в отдел кадров фальсифицированные документы о повышении квалификации. Благодаря подложным справкам эти сотрудники в течение длительного периода получали денежное содержание, не соответствующее их реальному профессиональному уровню, что нанесло учреждению материальный ущерб.

В сложившейся ситуации законным путем восстановления справедливости является добровольное возмещение незаконно полученных средств в бюджет больницы. По данному факту начата проверка правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

