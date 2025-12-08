«Поможет сохранить жизни»: пациентам предлагают открыть доступ к данным об образовании медиков

По информации издания, через платформу «Российская общественная инициатива» разработчики предложили закрепить в законе «Об охране здоровья граждан» прямую обязанность руководителей медицинских учреждений проверять подлинность дипломов о высшем образовании у всех поступающих на работу врачей. В настоящее время, по мнению авторов петиции, такая проверка носит зачастую формальный характер, что создает потенциальные риски.

Генеральный директор «МедРокет» Сергей Федосов в беседе с «Ъ» пояснил, что толчком к этой инициативе послужили данные собственного сервиса. За последние годы на портале было обнаружено несколько десятков случаев, когда практикующие врачи оказывались обладателями поддельных дипломов. При этом все они вели активный прием пациентов.

«Это реально поможет сохранить жизни и здоровье пациентов»,— считает господин Федосов.

Помимо этого, в петиции содержится второе ключевое предложение — открыть гражданам полный доступ к Федеральному регистру медицинских работников (ФРМР). Эта база данных, являющаяся частью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), была создана в 2018 году, но ее функционал в настоящее время ограничен для рядовых пациентов.

