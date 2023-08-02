Полиция Ставрополья вычислила банду криптомошенников, которые открыли офис в «Москва-Сити»

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали мошенников, которые открыли офис в «Москва-Сити» и занимались хищением криптовалюты под видом деятельности кол-центра, сообщает newstracker.ru . Более 30 миллионов рублей – такая предварительная сумма причиненного ущерба.

«Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь», - рассказали в МВД

Мошенники из Ставрополья открыли в одном из офисов «Москва-Сити» кол-центр. Они в телефонном режиме связывались с разными людьми и предлагали приобрести криптовалюту. Некоторые граждане соглашались. Тогда им пересылали реквизиты банковской карты, на которую люди должны были переслать деньги. Счет был открыт на имя гражданина Украины. Номер телефона, с которого совершали звонки, числится за гражданином Молдавии.

Мошенники действительно покупали биткоины за деньги, которые получали от клиентов. Они предоставляли им данные об успешной сделке, но биткоины не переводили, а оставляли себе. Связь с клиентами сразу прекращали.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали десять человек. В их квартирах и кол-центре провели обыски и изъяли аппаратуру, документы. Предполагается, что аферисты вели незаконную деятельность с 2020 по 2022 год. Ищут еще потерпевших граждан, кто мог поверить мошенникам и не сообщить об этом в полицию.