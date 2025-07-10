Поливать цветы в доме и вытирать пыль: эксперт рассказала о подготовке ребенка к школе

Клинический психолог Татьяна Панченко рассказала, что ребята средней и старшей школы легче адаптируются к возвращению к школьной жизни. Они имеют опыт нахождения в коллективе и понимание требований учителей, поэтому ученикам достаточно двух-трех недель для полной адаптации после лета. Сложности могут возникнуть со школьниками младшего звена. Родителям важно приобщать детей к мелким домашним заданиям: убирать за собой кровать, поливать цветы, вытирать пыль и складывать вещи.

«Все это поможет ребенку подготовиться к определенным порядкам, действующим в школе», — рассказала психолог Панченко.

Психолог Панченко рекомендует в преддверии 1 сентября приучать ребят подготавливать вещи к школе и собирать портфель. Родителям не стоит пугать ребенка сложностями. Акцентировать внимание рекомендовано на интересных уроках, новых друзьях, поддержке со стороны педагога.

Эксперт предупредила, что избежать конфликтов в школе получается не всегда. Родителям стоит предупредить ребенка, что он может обратиться за помощью, поделиться переживаниями или рассказать о проблемах. Важно дать понять, что любой конфликт можно решить. При возможности для учеников первых классов стоит организовать экскурсию по школе до начала занятий.

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