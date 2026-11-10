«Хочу в 3 раза больше»: сколько денег нужно москвичам и ради чего они готовы сменить профессию

Авито опросил более 7 тыс. человек и выяснил, какую зарплату работающие жители Москвы считают «зарплатой мечты». В среднем это ₽211 853 в месяц. Данными с REGIONS поделились в пресс-службе компании.

По информации аналитиков, самый частый ответ — доход выше ₽300 тыс.: так ответили 23% респондентов. Еще по 16% назвали диапазоны ₽100 001–150 тыс., ₽150 001–200 тыс. и ₽200 001–250 тыс.

Готовность к переменам распределилась так: прибавка в 1,2–1,5 раза без смены работы устроила бы 19%; рост в 1,5–2 раза при переходе или расширении обязанностей привлекает 27%; увеличение дохода в 2–3 раза — 14%; сменить сферу или локацию ради заработка втрое больше текущего готовы 22%. Еще 4% уже получают зарплату мечты.

О смене профессии при существенно более высоком доходе задумываются 27%, а 11% уже ищут такие варианты. Если новая работа окажется интереснее, сферу рассмотрели бы 28%. Не планируют менять профессию 16%.

При росте дохода на 30% деньги прежде всего направили бы на финансовую подушку (24%), отпуск и путешествия (16%), здоровье и медицину (13%). По 12% — на крупную покупку, инвестиции и ремонт жилья, по 11% — на кредиты и повседневные расходы. Помощь родственникам выбрали 10%, покупку или аренду жилья — 9%.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил: доход остается важным, но не единственным фактором мобильности. В Москве и Санкт-Петербурге по 27% готовы сменить сферу за существенно большую зарплату, а 28% — если работа будет интереснее. Люди оценивают карьеру не только по деньгам, но и по содержанию, поэтому предложение стоит рассматривать комплексно: доход должен соответствовать задачам и перспективам.

Онлайн-реклама тоже влияет на решения о работе: 68% опрошенных в той или иной мере обращают на нее внимание. Для 12% это один из главных факторов при рассмотрении вакансии, 28% учитывают наряду с другими параметрами, еще 28% иногда замечают. Среди тех, на кого реклама влияет, 40% встречают вакансии на площадках электронной коммерции, 37% — в поисковых системах, 30% — в соцсетях, 26% — в профессиональных каналах, 23% — на видеоплатформах, 17% — в сервисах коротких видео.

Директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон подчеркнул: онлайн-реклама позволяет брендам общаться с аудиторией не только в момент поиска товаров или услуг, но и когда появляются новые потребности. В занятости это помогает работодателям рассказывать о вакансиях за пределами специализированных сервисов, а важен и контекст — предложение должно быть уместным и отвечать интересам пользователя.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах РФ средние зарплаты превысили ₽103 тыс.