Элфида Актюрк, Яна Никонова и Мария Рассыпнова из Московской области, которые являются авторами проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов, вошли в число победителей и призеров XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» в возрастной категории 14-17 лет. В финальный этап конкурса прошли 143 участника до 18 лет, сообщили в пресс-службе.

Торжественная церемония награждения прошла во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Там с 23 октября по 12 ноября проходит Междисциплинарная проектная школа, участие в которой стало одним из главных призов конкурса для победителей и призеров в этой возрастной категории. В течение трех недель участники работали с наставниками, осваивали основы социального проектирования и развивали свои инициативы.

В рамках Междисциплинарной проектной школы участники познакомились с современными подходами к развитию территорий и приняли участие в создании «Городов будущего». Они работали в командах, изучали основы градостроительства, предлагали решения для комфортной и экологически устойчивой городской среды.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин уточнил, что в этом году на конкурс подали более 80 тыс. заявок. По его словам, проект помогает молодым авторам находить единомышленников, получать поддержку наставников и воплощать свои идеи в жизнь.

Ученица гимназии № 8 города Коломны Яна Никонова заняла первое место в номинации «Мое здоровье» с проектом «Арт-терапевтическая мастерская „Театр в чемодане“, ученица школы № 11 города Электростали Элфида Актюрк — второе место в номинации „Интеллектуальная собственность моей страны“ с проектом „MammoSync“. Кроме того, студентка Зарайского педагогического колледжа Мария Рассыпнова заняла третье место в номинации „Моя предпринимательская инициатива“ с проектом „Бизон в тесте“.

«Для нас важно не только выявлять талантливых молодых людей, но и помогать им развивать свои инициативы. В этом году при поддержке Совета Федерации информация о победителях конкурса и их проектах была направлена главам регионов для рассмотрения возможностей их дальнейшей реализации», — отметил руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.