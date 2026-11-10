Динозавр 25 лет пролежал в музее под чужим именем: теперь его признали новым видом

A-Z News: музейный экспонат игуанодона признали новым видом динозавра в Англии

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Фото: [Медиасток.рф]

Останки крупного динозавра, найденные в Англии еще в 2001 году, спустя 25 лет признали новым видом, пишет A-Z News. Все это время окаменелости хранились в Музее естественной истории и считались останками уже известных экземпляров.

Новый вид получил название Paludohadros proudlovii. Это был крупный растительноядный динозавр из группы игуанодонтов, живший около 125 млн лет назад.

Найденная особь достигала примерно пяти метров в длину и была сопоставима по размеру с носорогом. Однако ученые считают, что это был еще молодой динозавр. Взрослые особи могли быть примерно вдвое крупнее.

Сначала останки приняли за игуанодона или близкого ему мантеллизавра. Ситуация изменилась после исследования 2023 года, когда ученые подробнее разобрали различия между похожими видами и решили заново изучить старые находки.

После повторного анализа стало ясно, что кости из Англии отличаются достаточно сильно, чтобы выделить их в отдельный вид.

Интересно, что останки Paludohadros нашли всего примерно в 90 метрах от места, где раньше обнаружили барионикса — крупного хищного динозавра. Рядом также нашли два его зуба, поэтому ученые допускают, что молодые Paludohadros могли становиться его добычей.

иностранная пресса

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