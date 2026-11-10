Подмосковная сборная одержала победу на всероссийском фестивале «Кубок Мужества»

Подмосковная сборная одержала победу в общекомандном зачете на всероссийском фестивале «Кубок Мужества», который прошел в Перми и стал главным событием года в системе адаптивного спорта для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований стали более 700 бойцов из 58 регионов страны – ветераны специальной военной операции, Герои России, герои ДНР и ЛНР. Подмосковные атлеты соревновались в пауэрлифтинге, шахматах, метании ножа и настольном теннисе и стали лидером общекомандного зачета Кубка. На втором месте оказались представители Республики Бурятия, на третьем – Омской области.

На фестивале также были представлены демонстрационные дисциплины: адаптивный гиревой спорт и функциональное цифровое двоеборье (фиджитал-бокс). Кубок проводился при поддержке Минспорта России совместно с Российским спортивным фондом и Общественной спортивной адаптивной организацией ветеранов боевых действий «Герои Отечества» в рамках федеральной программы «Спорт России».

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