В Талдоме вынесли приговор по делу мужчины о незаконном проникновении в дом бывшей сожительницы

Мировой судья судебного участка 330 Талдомского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 57-летнего мужчины, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 2024 по 2025 год он находился в доме потерпевшей в СНТ «Сорокино» Талдомского округа, установил скрытый цифровой диктофон, замаскированный в корпус видеорегистратора, для тайной записи переговоров и сбора информации о частной жизни своей сожительницы.

После прекращения личных отношений в сентябре 2025 года он перелез через забор земельного участка и незаконно проник в дом потерпевшей. Чтобы остаться незамеченным, он скрывался на чердаке и спустя время покинул дом через окно.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 205 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.