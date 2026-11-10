Трусова рассказала о приключениях по дороге в Америку

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прибыла в США для участия в этапе Гран-при ISU. О деталях путешествия спортсменка рассказала в соцсетях.

Трусова с сыном Михаилом добиралась в Америку из Китая, где она выступала на предыдущей неделе.

«Мы на машине доехали до Гонконга, получилось плюс-минус два часа. Там переходили границу, что ли, пешком — нас высадили, мы пешком пошли. Прошли все и сели обратно в машину. В аэропорту находились часа три и вылетели. 11 с половиной часов летели», — сообщила Трусова.

Спортсменка рассказала о своих ближайших планах: заселение в отель, двухдневные сборы, а затем официальные тренировки и выступления.

На этапе Гран-при в Китае Трусова заняла второе место, уступив Моне Чиба. После победы японская фигуристка подверглась хейту в соцсетях со стороны болельщиков, которые посчитали ее победу незаслуженной.