Жители и гости Сергиево-Посадского округа смогут совершить путешествие во времени по царским дорогам

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике работает выставка «Царскими дорогами. Александровская слобода — средневековая столица России». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Межмузейный проект является совместной работой Владимиро-Суздальского музея-заповедника (филиал «Александровская слобода») и Сергиево-Посадского музея-заповедника. Посетители смогут увидеть более 60 реликвий, среди которых - подлинные артефакты, реконструкции, полотна живописцев и изделия декоративно-прикладного мастерства. Гости виртуально будут проделывать тот же маршрут, что и царский поезд: из Москвы в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда — в Александровскую слободу, оказавшись в царском дворце, который в XVI в. стал центром политической жизни русского государства.

Выставку можно посетить до 13 декабря, узнать другие подробности можно на сайте.

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