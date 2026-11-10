Сливовый маникюр Дженнифер Лопес стал трендом осени и зимы 2026 года

57-летняя американская певица Дженнифер Лопес вновь привлекла внимание модных обозревателей. Певица появилась на светском мероприятии в образе, который отсылает к культовому фильму 1968 года «Барбарелла».

Как пишет Vogue German, над нарядом работал стилист Роб Зангарди. Он подобрал вещи из костюмерного фонда, который обслуживает крупные кино- и телепроизводства. Такой подход позволил создать образ, сочетающий историю кино и современную моду.

Особое внимание публики привлек маникюр Лопес. Певица выбрала насыщенный сливовый оттенок. По мнению модных обозревателей, именно этот цвет становится главным трендом осени и зимы 2026 года.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью ]

Сливовый оттенок идеально подходит для холодного сезона. Он выглядит глубоко и благородно, а также сочетается с разными образами — от повседневных до сценических.

Ранее стало известно о возможных романтических отношениях Дженнифер Лопес с Бреттом Голдштейном.