Сливовый маникюр Дженнифер Лопес стал трендом осени и зимы 2026 года

Vogue German: сливовый маникюр Джей Ло назван главным трендом осени и зимы

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

57-летняя американская певица Дженнифер Лопес вновь привлекла внимание модных обозревателей. Певица появилась на светском мероприятии в образе, который отсылает к культовому фильму 1968 года «Барбарелла».

Как пишет Vogue German, над нарядом работал стилист Роб Зангарди. Он подобрал вещи из костюмерного фонда, который обслуживает крупные кино- и телепроизводства. Такой подход позволил создать образ, сочетающий историю кино и современную моду.

Особое внимание публики привлек маникюр Лопес. Певица выбрала насыщенный сливовый оттенок. По мнению модных обозревателей, именно этот цвет становится главным трендом осени и зимы 2026 года.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Сливовый оттенок идеально подходит для холодного сезона. Он выглядит глубоко и благородно, а также сочетается с разными образами — от повседневных до сценических.

Ранее стало известно о возможных романтических отношениях Дженнифер Лопес с Бреттом Голдштейном.

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