Швейцарские инженеры создали роботизированную кисть, способную ходить, вставать после падения и нажимать клавиши

Инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха научили роботизированную кисть самостоятельно ходить на пальцах, вставать после падения и выполнять простые задачи, пишет Daily Mail. Внешне устройство напоминает Вещь из фильма «Семейка Аддамс» — необычного персонажа, представляющего из себя ожившую отрубленную руку, но исследователи видят у технологии вполне практическое применение.

За основу взяли уже существующую роботизированную кисть WUJI. К ней добавили аккумулятор, небольшой компьютер и датчик движения, поэтому устройство может передвигаться без большой роботизированной руки.

Научить кисть ходить оказалось непросто: пальцы отличаются по длине и подвижности, а большой палец расположен сбоку. Поэтому систему обучали в компьютерной симуляции методом проб и ошибок.

В результате робот смог передвигаться по 14 типам поверхностей, включая траву, гравий, дерево и камень. После падения он самостоятельно поднялся в 21 из 25 испытаний.

Кисть также научили толкать предметы и нажимать клавиши, удерживая равновесие на остальных пальцах. В одном тесте она правильно нажала нужные клавиши 29 раз из 32.

Пока устройством дистанционно управляет человек. В будущем инженеры рассчитывают создавать роботов, чьи отдельные части смогут отсоединяться, самостоятельно проникать в тесные пространства и выполнять там задачи.