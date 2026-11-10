Мининвест Подмосковья: внешнеторговый оборот региона и Китая увеличился на 16%

Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Китай является одним из наших основных торговых партнеров и входит в число лидеров по объему внешнего товарооборота (ВТО). В годовом исчислении по итогам I полугодия 2026 года показатель вырос на 16%» – рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева в рамках рабочей поездки в Пекин.

По ее словам, за последние шесть лет этот показатель вырос в 2,8 раза.

В ходе визита в Китай делегация Подмосковья встретилась с председателем Международного комитета по экономическому, торговому и культурному сотрудничеству Китайской научно-исследовательской ассоциации Всемирной торговой организации госпожой Чэнь Юаньцай. На встрече обсудили перспективы сотрудничества.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.