У Земли появилась новая мини-луна: но надолго она здесь не задержится

У Земли появилась новая временная мини-луна — астероид 2026 QQ8 попал под действие гравитации нашей планеты и начал двигаться вокруг нее по петлеобразной траектории, пишет The Independent. За это время объект успеет совершить примерно полтора оборота, после чего в 2027 году снова уйдет на обычную орбиту вокруг Солнца.

Астероид впервые заметил венгерский астроном Кристиан Шарнецки. Сам объект обнаружили в августе, но его необычную траекторию официально сообщили только недавно.

2026 QQ8 очень маленький — его диаметр оценивают примерно в два метра. Опасности для Земли он не представляет: даже при прямом столкновении такой объект, вероятнее всего, разрушился бы в атмосфере.

Ближе всего к нашей планете мини-луна подойдет примерно на 568 тыс. километров. Это примерно в полтора раза дальше среднего расстояния от Земли до обычной Луны.

Такие временные спутники для Земли не редкость. По оценкам ученых, вокруг нашей планеты одновременно могут находиться до шести подобных небольших объектов.

Некоторые мини-луны могут быть обломками самой Луны, выбитыми в космос после столкновений с астероидами. Один из возможных примеров — объект Камоалева, обнаруженный в 2016 году.