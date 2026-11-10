«У нас абсолютно адекватные цены на концерт»: Буланова рассказала о возвращении к плотному графику гастролей

NEWS.ru: Татьяна Буланова вернулась к плотному гастрольному графику как в 1990-х

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

55-летняя заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова вернулась к плотному гастрольному графику, напоминающему 1990-е годы. Об этом она рассказала в комментарии NEWS.ru.

По словам Татьяны, две недели она находится в разъездах, после чего ненадолго возвращается домой. Такой ритм требует сил, но артистка готова к нагрузкам.

По словам Булановой, она не завышает цены на свои выступления. Певица подчеркнула, что стоимость концертов остается абсолютно адекватной.

«Нет, мы не загибаем. У нас абсолютно адекватные цены на концерт, и такого нет. Я прекрасно понимаю, если говорить о концертах», — сказала артистка.

Татьяна отметила, что в 2000-х годах устала от постоянных переездов и на время ограничилась частными мероприятиями и небольшими концертами. Однако сейчас, спустя годы, она снова ощущает готовность к насыщенным поездкам.

Буланова начала карьеру в конце 1980-х и быстро стала популярной в 1990-е. Ее хиты «Не плачь» и «Ясный мой свет» знают несколько поколений слушателей. За годы работы она выпустила более 20 альбомов. Певица продолжает выступать и радовать поклонников новыми программами.

Артистка считает, что признание зрителей помогает ей сохранять привлекательность и талант. При этом точной причины народной любви она назвать не может. По ее мнению, энергия зала и внимание публики дают силы двигаться дальше.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров объяснил странное поведение на концерте.

Актуально

Читайте также

«Каждый номер давался мне с трудом»: зрители возмутились поведением Киркорова на концерте

«Каждый номер давался мне с трудом»: зрители возмутились поведением Киркорова на концерте

Звезда драмы «И все-таки я люблю…» Макеева подтвердила, что ждет ребенка

Звезда драмы «И все-таки я люблю…» Макеева подтвердила, что ждет ребенка

Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Иноагент Макаревич обрушился с критикой на организаторов отмененного на Кипре концерта

Иноагент Макаревич обрушился с критикой на организаторов отмененного на Кипре концерта

«Неприятно»: исполнительница хита «Матушка» Куртукова пожаловалась на угрозы в Сети

«Неприятно»: исполнительница хита «Матушка» Куртукова пожаловалась на угрозы в Сети

Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Младшая дочь Феодосеевой-Шукшиной раскрыла причину смерти матери

Младшая дочь Феодосеевой-Шукшиной раскрыла причину смерти матери

«Нельзя забывать говорить о том, что по-настоящему вечно»: Олешко высказался о современном кино

«Нельзя забывать говорить о том, что по-настоящему вечно»: Олешко высказался о современном кино

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

Гухман и Верник показали, как отдыхают на Камчатке

Гухман и Верник показали, как отдыхают на Камчатке

Добавьте mosregtoday.ru в избранное