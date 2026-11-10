«У нас абсолютно адекватные цены на концерт»: Буланова рассказала о возвращении к плотному графику гастролей

55-летняя заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова вернулась к плотному гастрольному графику, напоминающему 1990-е годы. Об этом она рассказала в комментарии NEWS.ru.

По словам Татьяны, две недели она находится в разъездах, после чего ненадолго возвращается домой. Такой ритм требует сил, но артистка готова к нагрузкам.

По словам Булановой, она не завышает цены на свои выступления. Певица подчеркнула, что стоимость концертов остается абсолютно адекватной.

«Нет, мы не загибаем. У нас абсолютно адекватные цены на концерт, и такого нет. Я прекрасно понимаю, если говорить о концертах», — сказала артистка.

Татьяна отметила, что в 2000-х годах устала от постоянных переездов и на время ограничилась частными мероприятиями и небольшими концертами. Однако сейчас, спустя годы, она снова ощущает готовность к насыщенным поездкам.

Буланова начала карьеру в конце 1980-х и быстро стала популярной в 1990-е. Ее хиты «Не плачь» и «Ясный мой свет» знают несколько поколений слушателей. За годы работы она выпустила более 20 альбомов. Певица продолжает выступать и радовать поклонников новыми программами.

Артистка считает, что признание зрителей помогает ей сохранять привлекательность и талант. При этом точной причины народной любви она назвать не может. По ее мнению, энергия зала и внимание публики дают силы двигаться дальше.

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