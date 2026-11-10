Укус в Подмосковье: мужчина проснулся от боли, а животное успело скрыться
REGIONS: в Подмосковье мужчине после ночного укуса ввели вакцину КОКАВ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Житель одного из поселков Подмосковья ночью почувствовал резкую боль в руке. Проснувшись, 42-летний мужчина увидел на четвертом пальце правой руки след от укуса. Напавшее животное скрылось, поэтому определить, кто именно его укусил, не удалось. Пострадавший сразу обратился за помощью — в Красногорской клинической больнице REGIONS рассказали, что ему обработали рану и начали курс вакцинации.
Медики провели первичную хирургическую обработку и назначили экстренную профилактику — вакцину КОКАВ. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.
Как защитить дом от грызунов
Осенью грызуны активнее ищут еду и укрытие от холода, поэтому нередко пробираются в жилье — и хозяева не всегда сразу замечают таких гостей. Специалисты советуют заделать щели в полу, стенах и фундаменте, поставить сетки на вентиляционные отверстия, держать продукты в закрытых емкостях и не оставлять крошки на кухне. Также важно регулярно выносить мусор, убирать запасы на участке, не оставлять надолго корм для животных на улице и проверять хозяйственные постройки и чердаки, где грызуны могут вить гнезда.
Что делать при укусе
Если укусило неизвестное животное, рану нужно промыть водой с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт. Даже если зверь скрылся, визит к врачу обязателен: только специалист решит, нужна ли вакцинация.
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