«Стыдно, что он представляет нашу страну»: хоккеист «Анахайма» раскритиковал главу МИД Чехии

Хоккеист Достал о главе МИД Чехии: «Стыдно, что он представляет нашу страну»

Культура и спорт

Фото: [НХЛ]

Чешский голкипер клуба «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в соцсетях возмутился словами главы МИД Чехии Петра Мацинке о российских хоккеистках.

Мацинка заявил, что Чехия не будет выдавать визы россиянкам для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею, заявив, что хоккей — это мужской вид спорта, и турнир «вполне обойдется без участия команды российских мужеподобных девушек».

«Я не понимаю, как люди, занимающие столь важные и высокие посты, могут говорить нечто подобное. Мне стыдно, что такой человек представляет Чехию, да еще и как министр», — написал Достал.

Позже Петр Мацинка нелепо попытался извиниться за свои слова, сказав, что имел в виду не всех хоккеисток, а только русских.

Словами министра возмутился и другой чешский хоккеист НХЛ — звезда «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас.

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