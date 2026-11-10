Семья и спорт: Карпин рассказал, что ему помогает «отключить голову»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с ТАСС ответил на вопрос, что ему позволяет полностью расслабиться после работы.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Ранее он совмещал работу в национальной команде и клубе — сначала в «Ростове», а затем в «Динамо».

«Прежде всего семья. Понятно, спорт где-то отключает голову. Игра в футбол, хотя уже не играю давным-давно или сейчас в падел. То есть падел и семья. Понятно, что падел — это небольшое количество времени, два часа. Также дети, когда ты с ними, не думаешь о чем-то еще», — сказал Карпин.

Сборная России готовится провести два завершающих матча в календарном году. 12 ноября сборная сыграет в Ташкенте с Узбекистаном, а 17 ноября — с Венесуэлой в «Краснодаре».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 14-го тура РПЛ, после которого в чемпионате установилось двоевластие — лидируют «Зенит» и «Динамо».