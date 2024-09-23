Первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский одобрением нападения ВСУ на Курскую область продемонстрировал отказ от мирного урегулирования конфликта.

Спикер уверен, что Украина заинтересована в эскалации конфликта. Официальные заявления украинского правительства резко отличаются от их действий.

«Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации», — заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Некоторые эксперты предполагали, что Украина пришла к готовности дипломатического урегулирования конфликта. Специалисты ошиблись, уверен Полянский. На данный момент говорить о мире невозможно.

ВСУ перешли в наступление 6 августа. В настоящее время ситуация на Курской области стабилизируется: противнику не позволяют продвигаться вперед, напротив, контроль над некоторыми населенными пунктами региона возвращен Армии России. Жители, которые не смогли эвакуироваться сразу, были вынуждены терпеть нахождение рядом украинских военных. Люди напуганы. Им приходилось много часов проводить в подвалах.

Ранее сообщалось, что в МИД Британии назвали сроки завершения украинского конфликта.