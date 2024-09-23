МИД Британии: украинский конфликт будет продолжаться в 2026 году «и далее»
Фото: [пресс-служба Минобороны РФ]
Продолжающийся с конца зимы 2022 года вооруженный конфликт на Украине далек от своего завершения и не закончится и в 2026 году, «и далее». Как пишет The Guardian, такое утверждение сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.
Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, глава британского Форин-офиса подчеркнул, что трудности и все увеличивающиеся проблемы противостояния Москвы и Киева будут становиться «глубже и жестче».
Как отмечает издание, в момент выступления Лэмми присутствовал экс-главком ВСУ Залужный, что в настоящее время является послом Украины в Лондоне. Взяв слово, он призвал страны Запада увеличить поставки оружия ВСУ, а также начать сбивать над украинской территорией российские ракеты.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал в США настоящую причину вторжения в Курскую область.