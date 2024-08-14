Полярник Куссе-Тюз указал на неточности в мультфильме «Белые сны»

Полярник Никита Куссе-Тюз указал на неточности в мультфильме «Белые сны», главные герои которого живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине Арктики, сообщило gazetametro.ru.

Научный сотрудник Отдела океанологии Арктического и антарктического научно-исследовательского института рассказал, что лед в Артике непрозрачный. Разглядеть под его слоем каких-либо обитателей океана невозможно. Иногда можно увидеть животных, которые выходят из воды в местах, где образовались трещины.

«Мне доводилось видеть только нерп, которые всплывали в майне. Другие ребята видели моржей, тюленей, кто-то видел в трещинах китов», — рассказал полярник Никита Куссе-Тюз.

В мультфильме часто показывают кабинет полярника. Никита Куссе-Тюз рассказал, что отдельного помещения для работы специалистов не предусмотрено. Часто они проживают в домах полубарачного типа, где установлена печка на солярке. Судно «Северный полюс» оснащено одноместными каютами. Там полярники могут принять душ и воспользоваться холодильником.

«Вот там комнату можно назвать кабинетом: рабочий стол даже есть! Есть там отдельные помещения-лаборатории, где, собственно, вся работа и происходит», — поделился эксперт.

Домашние питомцы полярников — собаки, которые не только предупреждают о приближении медведей, но и могут отгонять хищников.

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