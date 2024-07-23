«К Арктике присматриваются все»: политолог Шабров предсказал рост конфронтации между США и Россией

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию по Арктике, согласно которой регион станет местом стратегического противостояния. Профессор кафедры государственной политики МГУ Олег Шабров в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» объяснил важность Арктики для России и других государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в новом документе Пентагона проявления конфронтации. В последние годы все больше стран проявляют интерес к Арктике, в том числе и Китай.

«Сейчас из-за климатических изменений Арктика может стать более удобной для освоения. Поэтому все больше стран проявляют свои амбиции и выказывают интерес к местным полезным ископаемым, вроде углеводородов, и морским путям», — пояснил Шабров.

Эксперт также отметил, что Арктика имеет важное значение для безопасности государств. Время полета ракет через Северный полюс существенно меньше, чем над более южными территориями. Поэтому приарктические государства хотели бы иметь здесь военные базы.

«Скоро стоит ожидать обострения в арктическом вопросе. У США есть договоренности с нами со времен Советского Союза, но они могут поставить под сомнение правопреемственность России», — заключил Шабров.

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