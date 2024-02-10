Бывший советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что увольнение положительно отразится на карьере экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишут РИА Новости .

Эксперт пояснил свою точку зрения. Во-первых, ВСУ ждет поражение. Теперь Валерию Залужному не придется нести за это ответственность. Во-вторых, у него высокие рейтинги. Население Украины относится к нему хорошо. В случае развития карьеры на политической арене своевременное увольнение отразится положительно.

«Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он похоже не расстроен тем, что его уволили», — заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Назначение новым главнокомандующим Александра Сырского — это знак того, что украинский президент Владимир Зеленский находится в полном отчаянии.

Сам Залужный после увольнения написал на странице в интернет-мессенджере, что, даже не занимая должность главнокомандующего, испытывает чувство ответственности перед каждым украинцем, который находится в зоне СВО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что никакие кадровые ротации среди высокого руководства ВСУ не могут отразиться на ходе СВО: Россия должна достичь все поставленные ранее цели.