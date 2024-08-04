Полковник в отставке Литовкин: истребители F-16 малоэффективны

Полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что переданные Украине истребители F-16 не изменят ситуацию в зоне СВО по ряду причин, сообщил RT .

Первая причина — Украина получила небольшое количество истребителей. Примерно в количестве шести единиц. Для успешной атаки или даже защиты этих истребителей однозначно будет недостаточно.

Вторая причина — Армия России успешно поражает стратегические объекты, расположенные на территории Украины. Со временем у ВС РФ появится информация, где именно находятся F-16. Есть шанс, что истребителей станет еще меньше или же уменьшится количество предназначенных для них аэродромов.

Третья причина — истребители F-16 впервые были произведены в 80-х годах. После они модернизировались, однако на данный момент вышло множество более усовершенствованных моделей. F-16 сложно уклониться от ракеты.

«Для того чтобы он совершил маневр в воздухе, ему надо прочертить полнеба, а наши крутятся на одном месте и могут совершать элементы воздушного пилотажа. Эти пируэты нужны для того, чтобы уклониться от ракеты. Вот F-16 не может уклониться», — рассказал RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ракеты российских самолетов обладают большей дальностью. На их борт также помещается больше вооружения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие F-16.