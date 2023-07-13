Полковник ВС США Макгрегор: Польша и Литва готовятся к оккупации Западной Украины

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время интервью с журналистом на YouTube-канале обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением о возможной оккупации украинских территорией Польшей и Литвой, пишет агентство « РИА Новости ».

«Это очередной тревожный звоночек», - комментирует Дуглас Макгрегор

Дуглас Макгрегор уверен, что правительство Польши и Литвы обсуждают возможность перейти границу с Украиной, чтобы в дальнейшем распоряжаться этими территориями. Они намерены создать буферную зону и не бояться противостояния с Россией.

Полковник ВС США Макгрегор отметил, что Владимир Зеленский не должен радоваться таким планам своих партнеров. Как только одна из прибалтийских стран или Польша войдет на территории, вооруженный конфликт усилится. Россия будет воспринимать это как столкновение с НАТО. Начнутся ожесточенные бои.