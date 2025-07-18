Полковники и кандидаты наук: чем прославилась семья из Рязани

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина на странице во «ВКонтакте» делится необычными историями рязанских семей. В этот раз героями стала семья Калашниковых, в которой прославились три полковника, они же три кандидата наук, сообщило издание 7info.

Елена Сорокина опубликовала историю удивительной семьи, которая зародилась в зимний вечер в далекие 80-е годы. Тогда Татьяна и Михаил протанцевали весь вечер на празднике, организованном в честь Нового года. С того вечера пара не расставалась. В семье полковника кандидата наук Татьяны Витальевны и производственника Михаила Викторовича двое детей — сын и дочь.

«Медаль „За любовь и верность“ — достойной супружеской паре, которая очень гордится своими предками и строит планы на будущее. Добра и счастья вам, Калашниковы!» — написала Елена Сорокина.

Сорокина рассказала, что дети также стали полковниками и кандидатами наук. Они подарили родителям внуков. Семья находит время, чтобы уделять его друг другу. У родственников зародились добрые семейные традиции.

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