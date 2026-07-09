Лидеры НАТО договорились не упоминать на саммите про футбол, чтобы не раздражать Трампа

Лидеры стран НАТО накануне саммита в Анкаре договорились не упоминать о чемпионате мира по футболу при Дональде Трампе, чтобы не вызвать раздражение у президента США, сообщает The Guardian.

Сборная США вылетела в 1/8 финала турнира, разгромно проиграв Бельгии (1:4). Накануне матча произошел скандал с отменой дисквалификации американскому форварду Фоларину Балогуну, которая произошла после звонка Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино.

В публикации отмечается, что главы стран НАТО заранее обсудили стратегию поведения на саммите с учетом настроения 80-летнего президента США из-за опасений, что он может еще больше дестабилизировать альянс требованиями больших расходов на оборону.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подтвердил наличие такой стратегии, заявив перед саммитом журналистам, что он не будет обсуждать с Трампом матч чемпионата мира.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля.

Ранее Федерация футбола Ирана отреагировала на вылет США, заявив, что весь мир радуется поражению американцев.