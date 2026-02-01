Полный доступ к SMS и геолокации: чем опасны «рабочие» приложения, которые предлагают установить мошенники

Мошенники в России внедряют новую схему, выдавая себя за работодателей. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Под предлогом необходимости установить служебные приложения для удаленной работы или контроля задач мошенники заставляют граждан самостоятельно загружать на свои устройства вредоносное программное обеспечение. Они представляются руководством, отделом кадров или ИТ-службой компании-работодателя.

Аферисты объясняют, что для продолжения работы или выполнения нового задания требуется срочно установить определенное приложение, предлагая для скачивания файлы.

«Это могут быть WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие», — сообщил ТАСС.

На деле эти файлы содержат ВПО, которое после установки предоставляет аферистам практически полный контроль над устройством.

Как пояснили в ведомстве, такое вредоносное ПО, подключаясь к управляющему серверу, позволяет собирать конфиденциальные данные: модель телефона и версию ОС, номера SIM-карт, содержимое SMS, список контактов, историю звонков в реальном времени, а также данные геолокации. Кроме того, злоумышленники получают возможность удаленно управлять функциями зараженного устройства.

В МВД призывают граждан к максимальной бдительности: не устанавливать непроверенные приложения по просьбе незнакомцев.

