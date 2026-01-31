«Себе окажется дороже»: эксперт уверена, что попытка «потроллить» мошенника — опасная и нерациональная идея

Эксперт высказала мнение, что мошенникам не стоит грубить. Наталья Колбасина уверена, что продолжать разговор для признания о желании обмануть, — также нерациональное решение. Пытаться троллить или провоцировать мошенника тоже, по мнению специалиста, не стоит.

«Вы их не переиграете», — отметила эксперт.

Эксперт уверена, что любое проявление агрессии со стороны потенциальной жертвы может разозлить мошенника. Как следствие, аферист начнет присылать на номер россиянина сотни смс с кодами подтверждения. На телефон будут бесконечно поступать различные звонки. Спам и регистрации на сайтах — вот, что может приходить в смс-сообщениях.

«Себе окажется дороже», — высказала мнение Наталья Колбасина.

Эксперт рекомендует прекращать разговор сразу, когда человек начинает подозревать о мошеннической схеме. Достаточно просто молча завершить принятый вызов.

