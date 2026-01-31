«Себе окажется дороже»: эксперт уверена, что попытка «потроллить» мошенника — опасная и нерациональная идея
РИА Новости: эксперт Колбасина рекомендует россиянам не грубить мошенникам
Руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина призвала россиян не грубить мошенникам, сообщило РИА Новости.
Эксперт высказала мнение, что мошенникам не стоит грубить. Наталья Колбасина уверена, что продолжать разговор для признания о желании обмануть, — также нерациональное решение. Пытаться троллить или провоцировать мошенника тоже, по мнению специалиста, не стоит.
«Вы их не переиграете», — отметила эксперт.
Эксперт уверена, что любое проявление агрессии со стороны потенциальной жертвы может разозлить мошенника. Как следствие, аферист начнет присылать на номер россиянина сотни смс с кодами подтверждения. На телефон будут бесконечно поступать различные звонки. Спам и регистрации на сайтах — вот, что может приходить в смс-сообщениях.
«Себе окажется дороже», — высказала мнение Наталья Колбасина.
Эксперт рекомендует прекращать разговор сразу, когда человек начинает подозревать о мошеннической схеме. Достаточно просто молча завершить принятый вызов.
