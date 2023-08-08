Польша инициирует строительство портов для украинского зерна на побережье Балтийского моря

Польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус в интервью изданию Bloomberg рассказал о намерениях Варшавы инициировать строительство терминалов на побережье Балтийского моря, которые будут отгружать зерно из Украины.

На данный момент таких терминалов на побережье Балтийского моря нет. В период, пока будут проходить строительные районы, зерно по-прежнему придется вывозить через южные порты. Построенные агропорты не смогут стать единственным источником для транспортировки украинского зерна и после их сдачи.

Министр Роберт Телус также рассказал, что Польша может изменить свое решение о запрете на поставки украинского зерна на территорию республики в единственном случае - только если Польше самой понадобится украинское зерно.

«Отмена запрета будет возможна только в том случае, если Польше будет не хватать зерна», - отметил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус

Польский министр Роберт Телус также прокомментировал запрет, инициированный Еврокомиссией об ограничении ввоза четырех видов украинского зерна. Роберт Телус считает, что такое решение положительно отражается на развитии экономики, поэтому было целесообразно продлевать запрет.