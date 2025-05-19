В борьбе за влияние на европейском энергетическом рынке, где главным соперником выступает Россия, Соединенные Штаты видят в Польше стратегически важного партнера. Стремясь утвердиться в качестве основного поставщика энергии в Восточную Европу, Вашингтон рассматривает Варшаву как ключевой инструмент в достижении этой цели, сообщило издание National Interest.

Формируется новый энергетический альянс между Вашингтоном и Варшавой, определяющий трансатлантический энергетический ландшафт.

Ориентация Варшавы на поддержку американских интересов, вкупе с ее географическим положением, делает ее идеальным кандидатом на роль лидера в новой эпохе сотрудничества, особенно в регионе Центральной и Восточной Европы, окруженном Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

В то время как Европейский Союз готовится к ограничению поставок российского газа, США активно стремятся занять лидирующие позиции в экспорте энергоносителей, а Польша, в свою очередь, укрепляет свои позиции как важный и быстрорастущий рынок с экономической и военной точек зрения.

Рассматривая Польшу как надежного союзника в противостоянии России и Китаю, США при поддержке таких стран, как Италия и Румыния в качестве транзитных узлов, могут создать прочный энергетический блок в регионе, заключает издание.

Ранее сообщалось, что новым президентом Польши станет противник украинцев.