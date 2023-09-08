Польша требует от ЕК продлить запрет на ввоз зерна на территорию ЕС из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с призывом не допустить вывоз зерна из Украины, пишет агентство « РИА Новости ».

«Мы говорим «да» экспорту через территорию Польши, мы говорим «да» транзиту через территорию Польши, мы говорим «нет» дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что транспортировка украинского зерна в Евросоюз может негативно отразиться на развитии отечественного фермерства, если сырье не будет проходить через польскую территорию.

Премьер-министр Польши отметил, что ранее провел встречи с четырьмя государствами, которые граничат с Украиной с целью обсуждения завершения зерновой сделки. После консультаций было принято решение, что Варшава действует исключительно в интересах собственного производителя.

Премьер-министр Моравецкий заявил, что у Еврокомиссии нет шанса отказать Польше. Правительство требует, чтобы 15 сентября ЕК продлил действие запрета ввоза четырех видов зерна на территорию стран Евросоюза. Если это требование выполнено не будет, то Варшава реализует его в одностороннем порядке.

«Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», - резюмировал Матеуш Моравецкий

Возражений против транзита украинского зерна через территорию Польши у Варшавы нет. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в Еврокомиссии не решат снять ограничения на транзит после 15 сентября, Киев подаст в суд.