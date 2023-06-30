Польша запросила у США ядерное оружие

Премьер-министр польской республики Матеуш Моравецкий сделал важное заявление о размещении ядерного оружия на своей территории, пишет издание « РИА Новости ».

По завершению саммита ЕС Матеуш Моравецкий рассказал, что Польша намерена обратиться к странам НАТО с просьбой сделать ее полноправным участником программы Nuclear Sharing. Это означает, что НАТО имеет право разместить ядерное оружие на территории Польши.

«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий», - Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Польши разместить ядерное оружие

Польские власти призывают рассмотреть просьбу о размещении оружия как можно скорее. Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава обращается с подобным предложением к партнерам по НАТО из-за появления российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Nuclear Sharing - натовская программа, которая позволяет размещать ядерное оружие на территориях стран-участников