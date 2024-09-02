Польские истребители поднялись в воздух из-за активности дальней авиации России

В сообщении указано, что Польша обеспокоена возможностью пересечения воздушного пространства на фоне активности дальней авиации РФ. Граждан предупредили о специфических звуках, которые они могут слышать. Информация в первую очередь актуальна для жителей юго-восточной части Польши. Сообщается также, что в небо подняла авиация союзников. Ранее Вооруженные силы республики поднимали авиацию 26 и 27 августа.

В настоящее время Минобороны РФ не опубликовало новую информацию о нанесении ударов по стратегическим объектам Украины. Однако в ведомстве неоднократно обращали внимание, что российские пилоты не нарушают международные правила использования воздушного пространства во время выполнения боевых задач.

Ранее сообщалось, что 1 сентября российская авиация разбомбила два промышленных завода, расположенных в украинском городе Сумы.