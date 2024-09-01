Российская авиация разбомбила два завода в Сумах
Фото: [прокуратура Сумской областит]
Российские военные в воскресенье, 1 сентября, нанесли авиаудар по городу Сумы, сообщили в местной прокуратуре.
Всего было сброшено три управляемые авиабомбы на два промышленных предприятия областного центра.
На одном из промышленных предприятий повреждены производственное и складское помещения, а также административное здание. На другом заводе удар пришелся по производственному цеху.
Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара в ДНР.