Российская авиация разбомбила два завода в Сумах

Российские военные в воскресенье, 1 сентября, нанесли авиаудар по городу Сумы, сообщили в местной прокуратуре.

Всего было сброшено три управляемые авиабомбы на два промышленных предприятия областного центра.

На одном из промышленных предприятий повреждены производственное и складское помещения, а также административное здание. На другом заводе удар пришелся по производственному цеху.

Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара в ДНР.