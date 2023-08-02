Польские наемники подняли флаг страны на территории Украины

Командир российского подразделения с позывным «Буря» рассказал, как на одной из позиций на территории Херсонской области польские наемники подняли государственный флаг, но российские военные открыли мощный огонь. Флаг был снят, больше подобных попыток наемники не предпринимали, пишет агентство « РИА Новости ».

Командир рассказал о большом количестве наемников со стороны украинской армии. Часто во время радиоперехватов военные РФ слышат иностранную речь. Польские наемники ведут себя провокационно. Командир подразделения с позывным «Буря» рассказал об одном из случаев. Польские бойцы оборудовали место для наблюдения и выставили по всему периметру флаги Польши. Военные РФ уничтожили позиции артиллерийским огнем.

«Недавно в населенном пункте на той стороне реки заметили, что противник проводит тренировку мобилизованных – минометчиков. Наблюдаем, как подъезжают машины, выгружаются, отрабатывают один выстрел и уезжают в тыл», - рассказывает командир с позывным «Буря»

Командир рассказал, что российские военные круглосуточно следят за ситуацией на линии соприкосновения. Однажды стали свидетелями, как мобилизованных военных Украины обучали стрельбе.