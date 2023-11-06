Польские перевозчики перекрыли КПП для украинских коллег

В эфире радиостанции RMF FM сообщили, что польские перевозчики заблокировали работу трех КПП между Польшей и Украиной. Цель - не допустить въезда на территорию республики украинских перевозчиков. Акция проходит официально. Предполагается, что она завершится 3 января.

Для коммерческих перевозчиков из Украины ранее отменили систему проверок. Протестующие требуют вернуть все проверки и убедиться в подлинности лицензий, которые были оформлены на территории Украины после начала СВО.

Протестующие выставили свои автомобили в ряд недалеко от пунктов пропусков таким образом, чтобы путь был прегражден. Активисты пропускают только автомобили, которые перевозят на Украину гуманитарные грузы или боеприпасы.

Также общественники не препятствуют проезду легковых авто и автобусов. Без преград проезжают авто, которые перевозят животных. На данный момент заблокировано три польско-украинских пограничных переходов.

Отношения между Украиной и Польшей ухудшились после того, как в Варшаве решили запретить ввоз украинского зерна. Подобная мера была вынужденной для эффективной работы польской сельскохозяйственной отрасли. Аналогично поступили и руководители других стран, которые граничат с территорией Украины.